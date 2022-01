Em meio a surto de influenza, vereador cobra da Prefeitura aumento da testagem em Teresina

Diante do surto de gripe H3N2 em Teresina, o vereador Alan Brandão (PDT) solicitou a Fundação Municipal de Saúde (FMS) o aumento dos Centros de Testagem de síndrome gripais na capital.O parlamentar protocolou um ofício junto ao órgão solicitando o aumento de quatro centros de testagem por zona, além do aumento do efetivo de médicos nos respectivos centros de Teresina.

Atualmente, a Fundação Municipal de Saúde disponibiliza quatro Centros de Testagem Covid (CTC), localizados na Zona Norte, Leste, Sul e Sudeste de Teresina. A capital teve um aumento na procura por testes Covid nas unidades de saúde e também um aumento de 400% no número de caso de síndrome gripal, levando os teresinenses a lotar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) destinadas ao atendimento dos casos.

Para o vereador Alan Brandão (PDT), autor da solicitação, o Poder Público Municipal deve buscar o bem estar da população e realizar uma força tarefa na identificação dos casos de gripes na capital. “Estamos acompanhando de perto a situação em Teresina em relação ao número de casos de síndromes gripais e também de Covid, que aumentaram nos últimos dias. É preciso que a população tenha acesso a mais centros de testagem e que elas tenham também mais profissionais de saúde para atender com mais celeridade a demanda. É inadmissível que uma pessoa espere por 13 horas por atendimento, como tem acontecido”, ressaltou o vereador.

Ampliação nas unidades de UBS

O vereador Venâncio Cardoso (PSDB), enviou um ofício para a Fundação Municipal de Saúde (FMS) solicitando a ampliação do número das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para atendimento de pessoas com síndromes gripais. No ofício, o vereador destaca o aumento no número de casos que a capital acumula desde dezembro. “Considerando o aumento de 76% nos atendimentos por síndromes gripais entre 26 de dezembro e 1º de janeiro de 2022 e um aumento de 56% da demanda por testes RT-PCR para COVID-19 na capital, venho solicitar a ampliação do número das Unidades Básicas de Saúde – UBS’s para atendimento desse fluxo”, diz o texto. Segundo o vereador, com o aumento da demanda, seria necessário que uma ampliação no número de locais fosse organizada para que a população fosse mais bem atendida. Ele destaca que uma parceria entre PMT e Governo do Estado na disponibilização do Ginásio Verdão, seria muito bem aproveitada pela população. “É importante que se tenha criatividade. Que se procure o Governo do Estado e peça a disponibilização do Verdão, que é um local coberto, que pode fazer testagem em massa, dando conforto a população, por exemplo”, comentou o vereador em suas redes sociais. Hoje a FMS tem apenas quatro locais, um cada zona da cidade, para testagem da Covid-19. Para atendimento das síndromes gripais, há apenas quatro UBS e o Hospital do Monte Castelo.

Gripe H3N2

A gripe H3N2 possui sintomas parecidos com a Covid-19 e também afeta o sistema respiratório. No início, a doença se manifesta com febre alta, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse.

A recomendação é procurar uma unidade de saúde, caso apresente sintoma de síndrome gripal, com febre, falta de ar, indisposição, que impossibilite as atividades normais.

