Em meio a indefinições, Wellington discute formação de palanque para Lula

O Partido dos Trabalhadores (PT) afirma que não irá recuar e irá lançar a pré-candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República já na próxima semana. A sigla trata agora de articular nomes que formem a chapa presidencial ao lado do seu candidato e a formação dos palanques nos estados, principalmente onde o grupo tenha mais de um candidato ao governo ou seja aliado de partidos sem aliança na esfera nacional.

O governador Wellington Dias (PT), um dos articuladores políticos do partido, se reuniu com o diretório nacional petista para discutir esse assunto e traçar metas para essas questões. “A partir de agora, um conjunto de lideranças sob o comando da nossa presidente Gleisi Hoffmann, iremos dialogar com os partidos, trabalhar a ideia de um campo político, inclusive com partidos que tenham pré-candidatos”, comentou Wellington Dias (PT).



O governador participou de um encontro com líderes nacionais do Partido dos Trabalhadores (Foto: Divulgação)



A ideia é conversar com as siglas que, a nível nacional, mantém uma certa proximidade com o PT, mesmo com pré-candidaturas lançadas, como é o caso do PC do B (Manuela D’Ávila), PDT (Ciro Gomes) e PSOL (Guilherme Boulos), mas também planejar o palanque do pré-candidato petista em estados em que o partido mantém alianças com adversários a nível nacional, como é o caso do Piauí. O PT entende que o quadro político nos estados pode influenciar o cenário político nacional.

“O objetivo é dialogar com o campo político, mas ao mesmo tempo o Partido dos Trabalhadores quer organizar uma chapa, definir quem será o vice presidente na chapa, quais serão os palanques em cada estado, quais são os líderes de outros partidos que mesmo não sendo das alianças mas vão estar, por conta das alianças estaduais, no palanque com essa chapa encabeçada pelo presidente Lula”, explicou o governador do Piauí.

O ex-presidente Lula encontra-se preso por condenação em segunda instância, no entanto, o PT decidiu que vai lançar sua pré-candidatura dia 27 de maio em todo o país. A sigla afirma que vai registrar a candidatura de Lula à presidência, mesmo ele estando preso.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia