Em meio a denúncias, Dr. Pessoa vira meme ao dançar forró em restaurante de luxo

Em meio a graves denúncias de corrupção e enfrentando uma crise sanitária com mais de 500 famílias desabrigadas em Teresina e enchentes atingindo toda a cidade, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, mais uma vez virou meme nas redes sociais. Pouco preocupado com os problemas enfrentados na capital, o chefe do executivo foi flagrado dançando forró, na noite da última quinta, em um restaurante de luxo, na zona leste de Teresina. Vários usuários das redes sociais criticaram a atitude do Prefeito.



Vídeos cômicos e a produção de memes tem sido a marca da gestão Pessoa. Em 2021 o prefeito por várias vezes protagonizou momentos engraçados publicamente. Seria cômico se não fosse trágico, no primeiro ano de governo o prefeito produziu mais memes que cumpriu promessas, um levantamento feito pelo jornal Odia mostrou que Dr. Pessoa cumpriu apenas 10% do prometido em seu primeiro ano de governo.

Nos últimos dias um escândalo na educação abalou os corredores do palácio da cidade. O prefeito e o seu secretário de Educação, Nouga Cardoso, tiveram que suspender a compra de 100 mil livros que foram adquiridos por R$ 6,5 milhões . O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Kléber Eulálio, encontrou várias irregularidades na aquisição e apontou a possibilidade de dano ao erário ao suspender o processo, até o momento o prefeito não se pronunciou sobre as denúncias. O Secretário de comunicação do Prefeito, Lucas Pereira, também é investigado pelo Ministério Público por acúmulo de cargos.



FOTO: Reprodução Redes Sociais

Crise política

Não bastasse as dificuldades enfrentadas na gestão, Dr. Pessoa passa ainda por uma grave crise política. Insatisfeito com o seu partido, o MDB, o prefeito declarou publicamente a sua insatisfação e assumiu publicamente uma briga com o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho, e com o governador Wellington Dias. Pessoa recusou a oferta de indicar a suplência ao senado na chapa governista e ficou praticamente isolado politicamente.

Desesperado o prefeito tenta uma composição com o Partido Liberal, após a filiação de Jair Bolsonaro, porém os enfrenta resistência dos próprios bolsonaristas dentro da sigla. Curiosamente Dr. Pessoa se aliando ao Presidente da República estaria se aliando a sua própria oposição, já que Ciro Nogueira dificilmente apoiará Dr. Pessoa em sua reeleição. No forró político a tendência é que o prefeito dance sozinho no salão.

A comunicação da Prefeitura Municipal de Teresina foi consultada a respeito das críticas, porém não se manifestou até a publicação da matéria.

