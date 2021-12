Em Madeiro, Ciro Nogueira promete honrar ex-prefeito assassinado pelo primo

O Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, esteve na cidade de Madeiro no último sábado (04) e participou da missa de sétimo dia do ex-prefeito do município, José Ribamar Araújo Filho, 43, conhecido como Zé Filho (PP). O gestor faleceu no início da noite do último domingo (28), no Hospital Gerson Castelo Branco, em Luzilândia, após ser atingido por três disparos enquanto assistia a uma partida de futebol na cidade. Felipe Seixas, sobrinho e afilhado do prefeito Zé Filho, confessou ser o autor do crime e afirmou ainda que sofria perseguições por parte do prefeito.



Felipe Seixas é sobrinho do ex-prefeito da cidade, Zé Neto, que apoiou Zé Filho na eleição do ano passado, os dois porém teriam tido um rompimento político. No interrogatório o réu confesso contou que vinha sendo perseguido pelo até então prefeito Zé Filho desde que seu pai foi afastado da gestão do setor de transportes da cidade. Além disso, o acusado alegou também que o prefeito havia o acusado de ter um relacionamento extraconjugal com a sua madrasta.

Em um discurso emocionado durante a missa de sétimo dia, Ciro lembrou a história de vida de Zé Filho e prometeu levar adiante o legado deixado pelo ex-gestor na cidade. “Todas as vezes que eu vier aqui vou me lembrar da imagem dele, nós vamos honrar a sua memória com muito trabalho, para que ele nunca seja esquecido”, finalizou o senador. Além de visitar a cidade de Madeiro, Ciro cumpre uma extensa agenda por vários municípios do Piauí. O senador esteve neste sábado nas cidades de Tanque do Piauí, Várzea Grande, Santa Rosa do Piauí e em Oeiras, onde recebeu o título de cidade Oeirense.

