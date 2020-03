Em eleição via Whatsapp, Hugo Cardoso é reconduzido à presidência da APMP

A chapa Unidade, única inscrita para a eleição da Associação Piauiense do Ministério Público (APMP), foi escolhida, por aclamação, pelos membros associados à entidade. O pleito eleitoral foi realizado com ineditismo, já que a votação foi feita por meio do aplicativo de celular WhatsApp, como medida de prevenção contra a propagação do novo coronavírus.



O total de 219 associados estava apto a participar da eleição, finalizada no último sábado (21). Desse total, participaram 153 eleitores, com o registro de 151 votos a favor e dois, contra.

Com isso, por encabeçar a chapa Unidade, o atual presidente da APMP, procurador de Justiça Hugo de Sousa Cardoso, foi reconduzido à presidência da Associação para o biênio 2020-2022. O novo vice-presidente da entidade é o promotor de Justiça Maurício Gomes de Souza. Além da diretoria, também foram escolhidos os novos membros do Conselho Fiscal.

Hugo de Sousa Cardoso foi reconduzido à presidência da Associação para o biênio 2020-2022(Foto: Divulgação/Ascom)



Para garantir a participação de todos, a votação por grupo no WhatsApp começou no início desta semana. A eleição foi encerrada às 14h de sábado (21). Por prevenção contra o coronavírus, não houve posse formal, que estava programada para imediatamente após o encerramento do pleito.

“É uma imensa satisfação, uma grande honra servir à nossa respeitada Associação Piauiense do Ministério Público. Atendemos ao chamado de nossos associados e, desse modo, colocamos, mais uma vez, nosso nome à inteira disposição para o trabalho. Rogo a Deus que ilumine, novamente, nosso mandato, de maneira a permitir que cumpramos com fidelidade e amor a nossa missão”, pontua Hugo Cardoso.

Da Redação