Em dez anos, Piauí fica com 6,7% de recursos do BNB para microempresas

Neste sábado (5) comemora-se o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa (MPE), segmento da economia que, no Piauí, foi contemplado com apenas 6,7% dos R$ 26,5 bilhões aplicados pelo Banco do Nordeste (BNB) ao setor em toda sua área de atuação nos últimos dez anos. As informações foram divulgadas em relatório da própria instituição financeira.

Neste mesmo período, micro e pequenas empresas piauienses foram contempladas pelo BNB em cerca de 44,4 mil contratos, ou seja, 6,6% das 667 mil operações realizadas pelo banco no mesmo período. Os contratos piauienses totalizaram R$ 1,8 bilhão em recursos.

Mirócles Junior, gerente executivo de Negócios da Superintendência do BNB no Piauí, afirma que o banco possui atualmente 20 agências para atender todos os 224 municípios.

“Na verdade existem estados que tem um potencial maior. Logicamente que a gente ainda tem a um campo que já atendemos, mas ainda há muito a crescer [...] depende muito da iniciativa das empresas em querer contrair os financiamentos. O banco também faz uma busca ativa em prospectar, visitar e ter esses clientes que ainda não são nossos e fazermos negócio”, disse ao Jornal O Dia

João MagalhãesBreno Cavalcante