Em defesa de Lula, PT percorre 90 cidades na região Norte do Piauí

O Partido dos Trabalhado­res encerrou neste final de se­mana as atividades da Carava­na Lula Livre, na região Norte do Piauí. No evento, o partido tenta manter em alta o nome do ex-presidente Lula como pré-candidato a Presidência da República, e avalia que ele é preso político, após ser con­denador a 12 anos por acusa­ções de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

De acordo com a orga­nização da Caravana, com o cumprimento da programação nas cidades de Parnaíba, Ilha Grande, Luís Correia e Cajuei­ro da Praia, o PT percorreu 91 cidades. “Hoje, concluímos a região Norte do Piauí, com mais de 90 municípios já per­corridos. Com certeza o apoio do povo e lideranças locais tem contribuído com o suces­so da Caravana que só cresce a cada dia. Vamos seguindo a nossa meta que é percorrer os 224 municípios do Estado.”, disse João Pereira, secretário de Organização do PT Piauí.

A deputada estadual Flora Isabel avalia que o caráter polí­tico da prisão do petista pode ser confirmado com o histórico dos acontecimentos pelo qual ele passou, e segundo ela, ser­ve para tentar retirar o nome do petista da disputa. “A prisão do companheiro Lula é ilegal, injusta. A investigação das con­tas deles é desde quando era do sindicato dos Metalúrgicos e nunca encontraram nada con­tra ele. O golpe teve início com o impeachment da Dilma, em que o comando do Brasil foi dado a um presidente golpista, que tirou o mandato legítimo de uma presidenta, eleita pelo povo. O Lula é a esperança do povo brasileiro, que merece ser mais bem assistido. Então, vamos lutar até Lula tenha o direito de ser candidato e co­mandar de novo este país.”

Entre as lideranças políticas estaduais que marcaram presen­ça nesta etapa da Caravana estão o deputado Francisco Limma, o ex-deputado João de Deus, além do professor Antônio José Me­deiros, entre outros.

João Magalhães - Jornal O Dia