Em carta, governadores criticam postura do presidente Bolsonaro

O governador do Piauí, Wellington Dias(PT), e outros 19 governadores de estados brasileiros assinaram a Carta Aberta à Sociedade Brasileira em Defesa da Democracia. O documento manifesta o apoio dos chefes de executivos estaduais aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara Federal, Rodrigo Maia, pelo que que consideram ataques vindos do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Os governadores se mostram preocupados com a postura do presidente, sobretudo no delicado momento de crise de saúde e econômica que afetam não só o Brasil como todo o planeta. Eles ressaltam a dedicação de Alcolumbre e Maia têm mostrado em atender as necessidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios a fim de unir forças para combater o verdadeiro inimigo do Brasil: o novo coronavírus.

A Carta destaca ainda que as decisões nos Estados, Distrito Federal e Municípios têm sido pautada por indicações da ciência, ouvindo especialistas e levando em consideração a experiência de países que foram atingidos antes do Brasil pela pandemia de Covid-19.



O governador do Piauí foi um dos que assinou a carta - Foto: O Dia

Os governadores declararam sua disposição em encontrar pontos que possam ser conciliadores entre a saúde da população e a proteção da economia nacional e que é preciso superar as diferenças por meio do diálogo e sem vaidades. “A saúde e a vida do povo brasileiro devem estar muito acima dos interesses políticos, em especial nesse momento de crise”, finaliza o documento.

Entre as diversas ações tomadas durante a pandemia, o governador Wellington Dias afirma que segue dialogando com importantes setores e lideranças do estado do Piauí e de todo o Brasil. Na última semana, esteve reunido com prefeitos piauienses, empresários, governadores nordestinos e especialistas em Saúde. “Sei que há uma pressão muito grande de alguns setores para que a população volte ao trabalho.

Natanael Souza, do Jornal O Dia