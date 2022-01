Em busca de apoio, Rafael Fonteles se reúne com prefeito Mão Santa

O Secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, pré-candidato ao governo do Piauí, se reuniu na última segunda (24) com o prefeito de Parnaíba, Mão Santa. Fonteles busca apoio para fortalecer a sua candidatura no litoral do Estado, região onde a oposição deve ter força. Segundo maior colégio do estado, a região de Parnaíba e os tabuleiros litorâneos podem ser decisivos no pleito do próximo ano.



Oficialmente a reunião foi para convidar Mão Santa para participar da inauguração da Zona de Processamento de Exportação de Parnaíba. Além de Fonteles participaram também da reunião deputados estaduais e o pré-candidato a vice da base do governo, Themístocles Filho, além da Secretária de Infraestrutura de Parnaíba, Gracinha Moraes Souza. Pelas redes sociais Rafael Fonteles falou sobre a reunião.

