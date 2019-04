Em Brasília, Themístocles se reúne com Rodrigo Maia e Alcolumbre

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (MDB) se reúne nesta terça-feira (16), em Brasília, com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM). O parlamentar também vai cumprir agenda com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha(MDB), e com representantes do Ministério da Justiça e do Ministério da Cidadania.

Dentre os assuntos que vão ser tratados em Brasília, o presidente da Assembleia destaca a permanência o Banco do Nordeste para investimentos e a Reforma da Previdência. “Nós somos contra a incorporação do Banco do Nordeste ao BNDES e também, nós presidentes do Nordeste, somos contra a retirada de benefícios para pessoas que possuem problemas de saúde, benefícios que o Governo Federal quer cortar na reforma da Previdência”, destacou.



O parlamentar piauiense vai tratar sobre Previdência e incorporação do BNB ao BNDES - Foto: Arquivo O Dia



Ainda de acordo com Themístocles Filho, os presidentes de Assembleias Legislativas da região nordeste definiram uma pauta conjunta a respeito da proposta de Reforma da Previdência. “Também somos contra as retiradas de benefícios dos trabalhadores rurais. Estamos mostrando o que queremos. Vários presidentes de Assembleias estão lutando também. Acredito que não vai passar nada que seja contra os trabalhadores rurais e nem que prejudique os portadores de algum problema”, disse.

“Reconhecemos que a reforma da Previdência é importante para o Brasil, mas alguns pontos nós achamos que devem continuar nos moldes que já está acontecendo”, finalizou o deputado Themístocles Filho.

Natanael Souza - Jornal O Dia