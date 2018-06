Em ato, prefeitos defendem permanência de Margarete

Pelo menos 100 dos 224 prefeitos piauienses confir­maram presença em um en­contro nesta segunda-feira (11) para reivindicar a perma­nência de Margarete Coelho (PP) na vaga de vice-gover­nadora da chapa de Welling­ton Dias (PT). A proposta é redigir um documento com o pedido dos gestores para en­caminhar ao governador.

O prefeito do município de Porto, Dó Bacelar (PP), dis­se à imprensa que a reunião deve contar com um número maior do que o confirmado pelos chefes do executivo mu­nicipal. Os prefeitos, segundo ele, querem ser ouvidos pelo governador neste processo de escolha dos nomes que irão compor a chapa majoritária e não abrem não do nome de Margarete Coelho.



Direção do PP e a vice-governadora Margarete estarão presentes na reunião (Foto: Moura Alves/O Dia)



O senador Ciro Noguei­ra, presidente nacional do PP, acredita que o ato pode influenciar na decisão de Wellington Dias para a vaga. “Acho o encontro legítimo. O grande eleitor são as lide­ranças municipais, os prefei­tos municipais, e demonstra a força da vice-governadora. Acho que pode influenciar na decisão do governador, é um dos pontos que ele vai ter que levar em conta”, pontuou.

O Progressista é o partido com o maior número de pre­feitos eleitos no Estado, com mais de 80 nomes. A sigla disputa o espaço, principal­mente, com o MDB, que quer a indicação do presidente da Assembleia Legislativa, o de­putado Themístocles Sam­paio. Mas, o PTB também já manifestou interesse pela pre­sença de Janaínna Maques no cargo.

Além dos prefeitos, a direção do partido e a própria vice-go­vernadora Margarete Coelho estarão presentes na reunião de hoje, que acontece em um restaurante na zona Leste de Teresina, a partir das 11h.

Ithyara Borges - Jornal O Dia