Em aceno ao Nordeste, Bolsonaro cita obra em rodovia do Piauí

- A BR 135, que liga Eliseu Martins à Bom Jesus, no Piauí, está sendo alargada. O Capitão Tarcísio, Ministro da Infraestrutura, em breve inaugurará essa obra, hoje conhecida como Rodovia da Soja. O PIAUÍ É NORDESTE. O NORDESTE É BRASIL. 🇧🇷 pic.twitter.com/eXO6HQT2GK — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 28 de julho de 2019

O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter neste domingo (28) para fazer um novo aceno à região Nordeste. Ele falou sobre as obras que têm sido realizadas na BR 135, no Piauí, conhecida como Rodovia da morte, e disse que “O Nordeste é Brasil”.



“A BR 135, que liga Eliseu Martins à Bom Jesus, no Piauí, está sendo alargada. O Capitão Tarcísio, Ministro da Infraestrutura, em breve inaugurará essa obra, hoje conhecida como Rodovia da Soja. O PIAUÍ É NORDESTE. O NORDESTE É BRASIL”, publicou Bolsonaro.





A publicação de Bolsonaro também foi compartilhada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Polêmica com o Nordeste

Na última semana, o presidente se envolveu em uma polêmica com a região. Durante uma reunião com jornalistas no Palácio do Planalto, sem saber que o microfone da sala estava ligado, ele usou o termo “paraíbas” para se referir aos governadores do Nordeste, criticando especificamente um deles, Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão.

Vinda ao Piauí

Bolsonaro deve cumprir agenda no Piauí no próximo dia 14 de agosto, durante as comemorações alusivas aos 175 anos de Parnaíba. Se confirmada, essa será a primeira visita do presidente da República ao estado.

