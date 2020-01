Elmano só vai se definir depois que conhecer candidato de Firmino Filho

O Podemos só deve definir sua posição para as eleições municipais desde ano depois que Firmino Filho (PSDB) relevar quem será seu pré-candidato a prefeito de Teresina. Porém, uma das possibilidades está descartada: a do presidente estadual da sigla, o senador Elmano Férrer, ser candidato.

Em entrevista a O Dia Tv nesta terça-feira (21), o senador disse que vai seguir no senado federal e que já deu sua contribuição com a Capital. Elmano não escondeu críticas ao PT, enquanto por outro lado, enalteceu a gestão do prefeito Firmino Filho.

“Não serei candidato. Me orgulho muito de ter dado meu trabalho por Teresina. Quem é o candidato do PSDB? Ninguém sabe. Vamos aguardar esse momento, é uma decisão interna do partido”, afirmou. O senador defendeu um nome técnico como pré-candidato ao Palácio da Cidade.

“Teresina se orgulha de ter tido bons prefeitos. Vamos ter a grande responsabilidade de escolher aquele que tem conhecimento, tem vivência para administrar a cidade. O Firmino Filho está fazendo a melhor das quatro administrações que ele já passou em Teresina. Não podemos escolher pelo populismo”, pontuou.

Senador Elmano elogiou gestão de Firmino e descartou possibilidade de ser candidato ( Foto: Elias Fontinele / O Dia )

Críticas

Elmano intensificou as críticas ao governador Wellington Dias depois que apareceu numa foto com os deputados Marden Menezes (PSDB), Teresa Brito (PV), Gustavo Neiva (PSB) e o presidente do PSDB Luciano Nunes. O senador atacou a gestão do governador para justificar o encontro com a oposição.

“O Wellington é uma pessoa carismática, cativante. Mas como gestor tem muito a desejar. O estado do Piauí hoje tem problemas sérios na área da segurança pública, saúde, educação. O Wellington cumpriu a missão dele nesses quatro mandatos. O Wellington cansou. O Piauí exige muito mais do que o Wellington fez. Ele é político, faz tudo pela política, acho que ele deveria pensar mais no povo”, disse.

Otávio Neto