Elmano minimiza crise envolvendo Bolsonaro e o Congresso

Um dos vice-líderes do presidente Jair Bolsonaro no Senado, Elmano Férrer (Podemos) minimizou o mais recente imbróglio envolvendo o chefe do Executivo brasileiro e o Congresso Nacional. Em entrevista ao O Dia, o senador afirmou que a tensão entre os poderes são próprias da política do país.

Elmano Férrer é um dos vice-líderes do Governo no Senado (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Nosso sistema é presidencialista, embora tenhamos uma Constituição parlamentarista. É isso o que tem gerado algumas crises institucionais em nosso país ao longo desses praticamente 32 anos de vigência na nossa Carta Magna de 1988”, afirmou Férrer.

O estremecimento entre os poderes ocorreu após mensagens do presidente, convocando correligionários para manifestações contrárias à Câmara Federal, ao Senado e o Supremo Tribunal Federal (STF) do próximo dia 15, serem reveladas pela imprensa na semana passada.

Para o parlamentar piauiense, crise não coloca em risco a aprovação das reformas (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Cauteloso, o senador piauiense reitera a necessidade de diálogo entre as partes, o que já vem sendo articulado segundo ele. “Não adianta tensionarmos, temos que reduzir a tensão e buscar o entendimento. Essa é a grande saída que vejo, temos que, ambas as partes, ceder”, argumentou.

O temor é que a nova crise trave a tramitação das pautas do Governo, principalmente as reformas Tributária e Administrativa, receio rechaçado por Férrer. “Temos todas as condições (...) acho que, colocando os interesses do país e do seu povo acima dessas questões políticas e partidárias, sobretudo ideológicas, que está prevalecendo hoje”, concluiu.

Breno Cavalcante