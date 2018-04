Elmano Ferrer vai para o Podemos e é pré-candidato ao Governo do Estado

O senador Elmano Ferrer vai mudar mais uma vez de partido e filia-se neste sábado (7) ao Podemos. O ato de filiação acontece no escritório do parlamentar em Teresina, às 9h. A filiação de Elmano ao Podemos tem como principal entusiasta o empresário João Vicente Claudino (PTB) e torna o senador pré-candidato ao Governo do Estado. João Vicente Claudino reafirmou o desejo de não votar em Wellington Dias (PT).

Elmano Ferrer foi eleito senador em 2014, com 981.219 votos, pelo PTB. No entanto, ano passado, ele mudou de partido para ingressar na sigla do presidente Michel Temer (MDB) afirmando que na nova sigla teria mais condições de viabilizar recursos para o Piauí. Ele informou ontem (6) aos líderes nacionais e regionais do MDB sobre a saída da sigla.



O senador Elmano Ferrer vai mudar mais uma vez de partido e filia-se neste sábado ao Podemos (Foto: Moura Alves/O Dia)



“É uma grande opção. Tenho uma grande admiração pelo senador Álvaro Dias, tanto ele quanto o partido possui princípios éticos, morais, é um projeto nacional e estávamos refletindo sobre isso”, disse o senador piauiense, acrescentando que João Vicente Claudino é o principal entusiasta da mudança e os dois estarão juntos em qualquer cenário nas eleições deste ano.

Apesar de ter sido eleito em 2014 na mesma chapa do governador Wellington Dias, Elmano nunca participou efetivamente da base aliada do governador piauiense. Ferrer não possui indicações na estrutura do Governo e sempre se manteve independente em relação ao executivo. No impeachment da presidente Dilma, o senador teve vários atritos com a militância petista, votando favorável a Dilma após intensa pressão de manifestantes.

Ithyara Borges e João Magalhães - Jornal O Dia