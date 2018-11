Elmano Férrer pode disputar a Prefeitura de Teresina

O senador está conduzindo as conversas para uma fusão entre o PODEMOS e outros partidos no Piauí e fala em ceder a presidência estadual da sigla para o PTC. “Não está na minha agenda disputar eleição em 2020, mas se acontecer, vou estar à disposição. Não descarto nenhuma possibilidade”. É esta a fala de Elmano Férrer, senador piauiense pelo PODEMOS, quando questionado sobre se irá ou não se candidatar à Prefeitura de Teresina nas eleições municipais de 2020. O nome do parlamentar foi mencionado recentemente pelos partidos coligados ao PODEMOS como o nome mais adequado para concorrer no pleito.

Vale lembrar que o parlamentar está conduzindo, tanto a nível estadual, quanto a nível nacional, as conversas para uma fusão entre o PODEMOS com o PTC, que não conseguiu atingir a cláusula de barreira na última eleição geral. Sobre as tratativas, Elmano diz que elas estão avançadas e que poderia abrir mão da presidência do PODEMOS no Piauí e cedê-la ao PTC, para assumir cargo na diretoria nacional do partido.

"Temos responsabilidade de fazer a nossa sigla, o Podemos, crescer", diz senador Elmano Férrer. Foto: Jailson Soares/ODIA

“Temos a responsabilidade de fazer nossa sigla crescer. Em Brasília, nós chegamos a esse entendimento de que eu iria para a diretoria nacional e ofereceríamos a presidência do PODEMOS aqui ao PTC, mas sempre consultando nossa executiva municipal e todos os envolvidos neste processo. Nós queremos poder criar novos diretórios”, afirmou Elmano.

Foi inclusive o deputado Evaldo Gomes, presidente estadual do PTC, que mencionou o nome do Elmano Férrer para uma provável candidatura à Prefeitura de Teresina daqui a dois anos. O parlamentar da Alepi disse não hesitar em apoiar o senador, caso o nome dele seja aprovado para o pleito.

Maria Clara Estrêla