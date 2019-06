Elmano Férrer passa por cateterismo em hospital de Teresina

O senador Elmano Férrer (PODE) foi submetido, na manhã deste sábado (1), a um procedimento para instalação de um cateterismo em hospital particular de Teresina.

(Foto: O Dia)

Segundo com informações do boletim médico, divulgado pela assessoria de imprensa do parlamentar, Elmano havia sido previamente diagnosticado com uma doença arterial caronariana, após realização de exames de check up em São Paulo (SP) e em Brasília (DF).

Ao ser reavaliado na capital piauiense, os médicos realizaram o cateterismo cardíaco no senador, “sem intercorrências, com resultado satisfatório, com indicação de tratamento clinico otimizado”, informa o boletim.



Segundo a assessoria, o senador deve receber alta hospitalar ainda na tarde de hoje.

Breno Cavalcante