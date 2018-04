Elmano Ferrer e Luciano se reúnem para alinhar discurso oposicionista

O senador Elmano Ferrer (Podemos) e o deputado estadual Luciano Nunes (PSDB) se reuniram ontem (11), em Brasília, para discutir o cenário político-eleitoral e alinharem o discurso oposicionista para a eleição de governador do Piauí. Ambos são vistos como pré-candidatos ao Palácio de Karnak e devem lutar pelo espaço hoje ocupado por Wellington Dias (PT), que vai buscar a reeleição. No entanto, apenas Luciano Nunes já declarou publicamente o interesse em disputar o Governo.

Em entrevista à imprensa, o deputado estadual Luciano Nunes (PSDB) comentou que é muito relevante um nome como o de Elmano entrar na disputa, uma vez que vai contribuir para elevar o nível do debate, principalmente porque vai militar nas oposições. “Ele vir para oposição nos deixa mais entusiasmado nesse sentimento de mudar a realidade do Piauí”, pontua o tucano.



Luciano diz que saída de Elmano do MDB e a possibilidade de candidatura fortalece a oposição (Foto: Moura Alves/O Dia)



Elmano Ferrer tem 100 dias para decidir sobre a candidatura. Ele saiu do MDB para o Podemos no limite final da janela partidária. O empresário João Vicente Claudino foi o principal entusiasta da mudança e, caso não consiga viabilizar seu nome para o Governo, deve apoiar Ferrer.

Luciano Nunes aproveitou para criticar o governo de Wellington Dias, afirmando que o modelo atual de gestão abandonou as políticas públicas, deixou a educação do estado nos piores índices de qualidade e os hospitais regionais sem resolutividade. “Os índices econômicos patinam, com 12 anos no poder, hoje não temos nenhum grande investimento. Então queremos que o senador venha se somar a esse sentimento e apresentar um modelo de oportunidade aos piauienses”, disse o pré-candidato.

O DIA tentou contato com o senador Elmano Ferrer para que ele comentasse a reunião com Luciano Nunes, mas não obteve êxito.

João Magalhães - Jornal O Dia