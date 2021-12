Elmano Férrer defende nome de Sílvio Mendes para concorrer ao governo

O senador Elmano Férrer (Progressista) defendeu durante entrevista a uma emissora de rádio no município de Campo Maior que o ex-prefeito de Teresina Silvio Mendes é o melhor nome da oposição liderada pelo Progressista para disputar o governo do Estado na eleição do próximo ano.

Elmano justificou que Sílvio já foi testado como prefeito e devido sua experiência possui maior tendência de ser o nome escolhido para concorrer ao Palácio de Karnak. O senador comentou ainda que foi vice-prefeito de Sílvio na sua última gestão do prefeito da Capital.

“Tive a felicidade de ser vice-prefeito do Silvio. É a pessoa já testada na área executiva. Tenho uma admiração muito grande pelo Sílvio Mendes. E, em sendo o Sílvio o candidato, a Iracema será a vice. Todos dois são grandes nomes”, afirmou.

Questionado sobre o que definirá a escolho do cabeça da chapa, Elmano reforçou que as pesquisas de intenção de voto irão definir o candidato. Já sobre a data da definição, ele acredita que ainda o prazo poderá ser prorrogado. “Esse é um processo de construção. Creio que o Ciro Nogueira, que o presidente nacional, deve decidir até o final de janeiro, podendo esse prazo ser estendido”, declarou o senador.

