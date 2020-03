Elmano Férrer busca apoio para PEC que adia eleições

Autor da proposta de adiar as eleições, por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o senador Elmano Férrer (Podemos) afirma que já está coletando assinaturas para possibilitar a tramitação da PEC no Senado Federal. Segundo ele, a proposta já conta com apoio de parte da bancada federal do Piauí e também de parlamentares de outros estados.

“Estamos articulando com os demais senadores e pedindo apoio à nossa PEC que trata da prorrogação dos mandatos dos prefeitos e vereadores eleitos em 2016 para que tenhamos uma coincidência de mandatos em 2022. Partimos do princípio que não vamos ter as mínimas condições de termos eleições esse ano. No meu entendimento, é inviável. Só há uma alternativa, prorrogar os mandatos”, afirmou.

O senador também minimizou as críticas que a PEC sofreu por alguns setores da classe política, que consideram inoportuna a discussão a respeito de eleições durante a crise gerada pela pandemia do novo Coronavírus.



Senador alega que não há condições de realizar campanha eleitoral este ano - Foto: O Dia



“Quando nós apresentamos a PEC, tínhamos convicção que teríamos apoio, mas também teríamos oposição. É natural em uma democracia. É uma PEC que exige um quórum qualificado, em duas votações, tanto na Câmara, quanto no Senado. Então, desde o início, já sabíamos dessas dificuldades”, avaliou.

A proposta de Elmano propõe a transferência das eleições municipais para 2022, por meio de uma PEC. Para viabilizar a tramitação, o parlamentar precisa do apoio de pelo menos 27 senadores.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia