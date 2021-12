Elmano faz balanço das obras em Teresina e prevê conclusões no início de 2022

O senador Elmano Férrer (PP/PI) fez um balanço das obras em execução na capital e apresentou uma previsão para o início das conclusões já no começo de 2022. Para o parlamentar, apesar da crise econômica gerada pela pandemia, Teresina tem se beneficiado de grandes obras federais de infraestrutura. O parlamentar também enfatiza que fecha o ano com a sensação do dever cumprido e com muito trabalho para mostrar na capital piauiense. "Avançamos muito na execução das obras de infraestrutura, com destaque para os projetos de mobilidade urbana", observa o senador.



Conforme o parlamentar, as obras que vem viabilizando em Teresina vão dinamizar o trânsito da capital, melhorando a fluidez e diminuindo os riscos de acidentes envolvendo veículos. “As principais ações de mobilidade urbana realizadas em nossa capital estão inseridas no Contorno Rodoviário de Teresina, que reúne um conjunto de obras e fases, com alguns projetos em estado avançado de execução”, explica o Elmano Férrer.

De acordo com o senador a primeira fase do Contorno Rodoviário prevê a construção dos viadutos rodoferroviários e do Mercado do Peixe, além de um alargamento da BR-343 no entorno destas obras. "Já nos primeiros meses de 2022, vamos inaugurar o viaduto do Mercado do Peixe e reduzir as possibilidades de congestionamentos neste trecho, por onde passam cerca de 33 mil veículos por dia", comenta o senador.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Rebaixamento da João XXIII

Elmano Férrer diz que, enquanto o viaduto do Mercado Peixe vai sendo concluído, outras obras do Contorno Rodoviário seguem avançando sob a responsabilidade do Dnit/PI. E, segundo o senador, um novo projeto deve ser iniciado em janeiro. Ele faz referência ao rebaixamento da Avenida João XXIII. “A gente deve fechar 2021 com a licitação desta obra concluída e iniciar 2022 com a parte burocrática resolvida”, avalia o parlamentar.

Mas o senador ressalta que enfrentou algumas dificuldades para viabilizar esta obra. “Felizmente, com nosso trabalho em Brasília, que contou com o apoio do general Santos Filho (Dnit) e do ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), conseguimos superar os obstáculos e garantir o andamento do projeto”, celebra Elmano Férrer. A obra prevê a construção de uma trincheira com 780 metros de extensão e até nove metros de profundidade, passando por baixo da Avenida Zequinha Freire e pondo fim ao balão da Ladeira do Uruguai.

Duplicação da BR-316

Elmano Férrer ainda está à frente do projeto de duplicação da BR-316, entre Teresina e Demerval Lobão. O parlamentar destinou, por meio de emendas, R$ 54 milhões para tirar a obra do papel. “Dos cerca de 21 quilômetros previstos no projeto, 9 quilômetros foram concluídos ao longo deste ano. E, até julho de 2022, vamos entregar o restante da obra, que vai facilitar o acesso de quem chega ou sai de Teresina pela BR-316. Com todas estas obras, vamos garantir mais segurança no trânsito e mais qualidade de vida para as pessoas, que vão perder menos tempo nos deslocamentos pela cidade”, conclui o senador.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no