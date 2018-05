Elmano e Pessoa batem martelo por aliança, mas aguardam aval do PRB a Frank

O deputado estadual Dr. Pessoa (SD) confirmou a aliança do seu partido com o Podemos, do senador Elmano Férrer, pré-candidato ao Governo do Estado.

Dr. Pessoa e Elmano reuniram-se confirmaram aliança entre Solidariedade e Podemos, mas aguardam o cantor Frank Aguiar receber o aval do PRB, que por enquanto é governista

A negociação entre as duas siglas vinha se arrastando há algum tempo, e o martelo foi batido durante reunião realizada na manhã desta quinta-feira (31), no escritório de Elmano, na zona leste de Teresina.



"Para não pairar dúvidas, eu sou pré-candidato ao Senado da República, na chapa com o Podemos, do senador Elmano Férrer, pré-candidato ao Governo", afirmou Pessoa.



O advogado e jornalista Telsírio Alencar, que seria pré-candidato a senador, abriu mão do posto em favor do cantor Frank Aguiar, do PRB.

Frank Aguiar disse que tem interesse numa das vagas ao Senado na chapa que será encabeçada pelo senador Elmano Férrer

O jornalista Telsírio Alencar abriu mão da vaga de pré-candidato ao Senado em favor do cantor Frank Aguiar

"Declinamos por livre e espontânea vontade. Não foi uma decisão empurrada goela abaixo. Durante as discussões, meu nome foi sugerido para compor essa vaga, mas posteriormente nós entendemos que que o nome do cantor Frank Aguiar seria bem mais oportuno, até por ele ter uma visibilidade bem maior que a minha", ponderou Telsírio, que espera ficar como suplente de um dos nomes ao Senado.

Frank, porém, vai aguardar o aval de lideranças do seu partido, para confirmar a aliança com Pessoa e Elmano.

O PRB possui duas pastas no Governo Wellington Dias (PT).

Operação contra Paulinho da Força



O deputado Dr. Pessoa também comentou a operação da Polícia Federal que teve como alvo o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade.



A operação mirou uma organização criminosa suspeita de cometer fraudes na concessão de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho.

Além do gabinete de Paulinho da Força, a PF também realizou buscas nos gabinetes de outros dois deputados federais - Jovair Arantes (PTB-GO) e Wilson Filho (PTB-PB).

"Se minha mãe fosse viva e ela cometesse erro, ela tinha que pagar", comentou Pessoa.

Dr. Pessoa é pré-candidato ao Senado Federal

Cícero Portela