Elmano diz que votação de reformas está acima de questões partidárias

Após muitos deputados não seguirem a orientação de seus partidos na votação, em primeiro turno, da reforma da Previdência, o senador Elmano Férrer (Podemos) afirmar que as dissidências são ‘plenamente justificáveis’, já que para ele, questões político partidárias devem ser deixadas abaixo dos interesses do país.



“Considero um assunto tão importante, que a questão da fidelidade partidária fica, no meu entendimento, abaixo dos interesses maiores da nação e do próprio estado brasileiro, por isso respeito a decisão das dissidências que aconteceram em vários partidos”, disse o parlamentar, um dos vice-líderes do presidente Jair Bolsonaro (PSL) no Congresso Nacional.



O senador articula o crescimento do Podemos no Piauí e defendeu o voto de deputados que contrariaram seus partidos - Foto: O Dia



A declaração do senador pode estar relacionada, além do alinhamento político com o Governo, uma tentativa de atrair os políticos com conflitos partidários para o Podemos. Segundo Elmano, a previsão é que a sigla se torne a segunda maior bancada no Senado. “Há espaço no Podemos para qualquer político, desde que assimile o ideário do partido”, frisou.

Da bancada federal piauiense, Átila Lira (PSB) e Flávio Nogueira (PDT) são os casos de deputados que votaram a favor do texto-base da reforma, mesmo seus partidos tendo fechando questão contra a matéria. Este último, suspenso pela legenda na última semana (17), foi convidado por Elmano para assumir o Podemos no Piauí.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia