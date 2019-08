Elmano convidou Freitas Neto para se filiar ao PODEMOS

O senador Elmano Ferrer, presidente nacional do PODEMOS, fez um convite oficial ao ex-senador e ex-governador do Piauí Freitas Neto, para que ele se filie ao seu partido. A informação foi confirmada pelo próprio Elmano durante solenidade em alusão ao Dia do Soldado, no 25º Batalhão de Caçadores. O senador foi agraciado com o diploma e distintivo de colaborador emérito do Exército Brasileiro na manhã desta sexta-feira (23).



Em conversa com a reportagem de O Dia, Elmano disse que tem uma longa história política com Freitas Neto e reiterou que o considera uma referência na gestão pública tanto na Capital, Teresina, quanto no Estado. “Fui secretário dele de 91 a 94, sei que ele tem um grande valor, foi governador exemplar, um senador exemplar, deputado federal, prefeito de Teresina e deputado estadual. Então eu gostaria muito de tê-lo no partido. O convite está feito”, afirmou Elmano. O senador ainda aguarda uma resposta.



Elmano confirmou que fez convite a Freitas Neto - Foto: Elias Fontinele/O Dia

Assediado pelo PODEMOS, Freitas Neto presidiu a Assembleia Legislativa do Piauí nos governos Dirceu Arcoverde e Djalma Veloso, foi prefeito de Teresina durante o primeiro governo de Hugo Napoleão e acabou eleito governador do Estado em 1990.

Articulações

O PODEMOS, partido do senador, integra a base do prefeito Firmino Filho, no entanto não descarta a possibilidade de lançar candidatura própria nas eleições municipais de 2020. Questionado sobre possíveis articulações, Elmano Ferrer disse que prefere deixar o assunto para o ano que vem. “Ainda está muito cedo para falar em candidaturas. Vamos dar tempo ao tempo e evitar atropelos”, finalizou.

Maria Clara Estrêla