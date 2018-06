Elmano afirma que governo barrou ida de Frank Aguiar para oposição

Trabalhando para conseguir apoio a sua pré-candidatura, o senador Elmano Férrer (Po­demos) tem conversado com lideranças de partidos aliados ao governo e da oposição. O resultado das conversações influenciará diretamente na composição da chapa majori­tária encabeçada pelo parla­mentar, que ainda possui duas vagas em aberto.

Ao jornal O DIA, o senador declarou o desejo de ter Frank Aguar (PRB) como pré-candi­dato ao senado em sua chapa, juntamente com Dr. Pessoa (SD). Os dois ensaiaram uma aliança e o artista chegou a participar de uma das reuniões de Elmano Férrer com o seu grupo aliado para definir as estratégias para as eleições de outubro.



Senador avalia que Dias fez uma intervenção para inviabilizar aliança (Foto: O Dia)



Mas, segundo Elmano Fér­rer, a parceria não foi mantida devido a uma intervenção do governo. “Os pré-candidatos ao senado, senadores e o pró­prio governo do Estado tudo fi­zeram para que o Frank Aguiar não viesse integrar nossa cha­pa”, pontuou.

O partido, que faz parte da base do governo, quer a indica­ção de Frank Aguiar na chapa de Wellington Dias (PT). “Re­conhecemos que o PRB está na base, mas conversamos com alguns parlamentares, inclusive, senadores do partido em Brasí­lia, mas a decisão não é de cima para baixo. Estamos colocando a disposição do partido essa vaga de senador para a pessoa do Frank Aguiar”, ressaltou El­mano Férrer.

Além do PRB, Elmano Férrer tem mantido conversas com o PSC e com dirigentes de parti­dos emergentes, que firmaram compromisso com a coligação proporcional, mas estarão livres quanto ao apoio majoritário.

Ithyara Borges - Jornal O Dia