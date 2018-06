Elizeu Aguiar busca apoio no norte e conversa com Mão Santa

O ex-deputado federal Elizeu Aguiar (PSL), pré-candidato ao Senado, passou os últimos dias em viagem ao norte do estado em busca de apoio político.

Uma das pessoas com as quais ele conversou foi o ex-governador do estado e atual prefeito de Parnaíba, Mão Santa (PSC), que elogiou a decisão de Elizeu de disputar o pleito deste ano enfrentando políticos com grande poder econômico.

Elizeu Aguiar e Mão Santa reunidos em Parnaíba

O prefeito de Parnaíba lembrou de quando disputou o Governo do Estado pela primeira vez, em 1994. Mão Santa recorda que também enfrentou forças políticas hegemônicas no estado à época, e contou com poucos recursos para a campanha, o que não o impediu de chegar ao Palácio de Karnak.



O ex-governador considera que a disputa pelas duas vagas no Senado Federal está completamente aberta, e pode ter resultados surpreendentes.

Mão Santa também afirmou que Jair Bolsonaro (PSL) tem grandes chances de ser eleito presidente no pleito deste ano. Ele, contudo, evitou falar explicitamente que apoiará o deputado federal.

Elizeu é um dos pré-candidatos ao Senado pelo Piauí que têm o apoio de Bolsonaro. No ano passado, Mão Santa chegou a ser cotado para ser o vice na chapa de Jair à Presidência.