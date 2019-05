Elisangela Moura vivencia expectativa de assumir cadeira na Alepi

Na sexta suplência da coligação governista, Elisangela Moura (PC do B) vivencia a expectativa de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa nos próximos dias. A presidente da Fetag-PI deve ser empossada como deputada estadual após a ida de Fábio Novo(PT) e Flávio Nogueira Júnior(PDT) para o secretariado do governador Wellington Dias, prevista para o início do próximo mês de junho.



Apesar de confirmar a expectativa de assumir o mandato no legislativo, Elisangela Moura prefere adotar um discurso mais cauteloso e diz que vai aguardar o momento certo. “Somos suplentes de deputado estadual, estamos na expectativa, mas a gente sabe que não depende exclusivamente da gente. Não é fácil esse momento que passa o estado do Piauí, mas sempre estamos com esperança e na expectativa. Continuamos na Federação, trabalhando, e caso haja a convocação para a Assembleia vamos estar a disposição para contribuir com o nosso estado do Piauí, principalmente com os trabalhadores do campo”, destaca.



Ida de Elisangela Moura ao parlamento estadual é vista como um pleito pessoal do secretário Osmar Jr - Foto: Divulgação



A ida de Elisangela Moura ao parlamento estadual é vista como um pleito pessoal do Secretário de Governo, Osmar Júnior, que é o presidente estadual do PC do B e trabalha para que o partido volte a ter um representante na Assembleia Legislativa.

Apesar de confirmar que possui um bom relacionamento com o presidente estadual do PC do B, Elisangela Moura diz que ainda não conversou oficialmente sobre sua possível ida à Assembleia Legislativa. “Até o momento, só mesmo através da imprensa. Não conversamos ainda sobre essa possibilidade de assumir o mandato”, explica.

Natanael Souza - Jornal O Dia