Elisangela Moura promete atuar em defesa da agricultura familiar

Ao retornar para a Assembleia a deputada Elisangela Moura (PC do B) afirmou que vai priorizar a defesa da agricultura familiar durante a sua atuação no legislativo estadual. A parlamentar, que ocupa a 6ª suplência da coligação governista, assume uma cadeira na Alepi pela segunda vez, em pouco mais de um ano.



“Estamos retornando à Assembleia, queremos dar continuidade a um trabalho já iniciado desde o ano passado. Venho do setor da agricultura familiar e queremos nos somar com os demais parlamentares, para que possamos trabalhar fortalecendo a agricultura familiar. Sabemos que o nosso papel como parlamentar não é só isso, queremos trabalhar para honrar as pessoas que sempre nos apoiaram e, com certeza, estamos aqui para desenvolver todas as bandeiras que venham a melhorar a vida do povo do estado do Piauí”, afirmou.

Elisangela ocupa a vaga deixada pelo deputado estadual Wilson Brandão (Progressistas), que retornou na semana passada ao comando da Secretaria de Mineração e Energias Renováveis.

Como representante do PC do B na Assembleia, Elisangela Moura também deve ter atuação significativa no processo eleitoral do próximo mês de outubro.

João MagalhãesNatanael Souza