Elisangela e João de Deus devem retornar ao legislativo em 2020

Nesta terça-feira (7), até então, primeiro suplente B.Sá (Progressistas) deve ser efetivado, na vaga que era ocupada por Fernando Monteiro, possibilitando o retorno da suplente Belê Medeiros(Progressistas) ao parlamento estadual, que deve ocorrer na retomada dos trabalhos, em fevereiro.





Elissangela Moura (PC do B) vai ocupar a quarta suplência na Assembleia Legislativa do Piauí

Agora, a lista de espera dos suplentes é encabeçada por Elisangela Moura (PC do B) e João de Deus (PT), que passam a ocupar a quarta e quinta suplência, respectivamente. A expectativa é que os dois também assumam cadeiras no legislativo estadual com o retorno de titulares para o secretariado. Nos bastidores, a informação é que Pablo Santos (MDB), Wilson Brandão (Progressistas) e Fábio Xavier (PL) são os mais cotados para compor a equipe do governador Wellington Dias em 2020.



Já João de Deus (PT) ocupar a quinta suplência no legislativo estadual

Paulo Martins (PT), Liziê Coelho (MDB) e Jovê Oliveira (PTB), próximos nomes da lista de suplentes, também sonham com a convocação para o legislativo estadual ainda em 2020. Para manter a esperança, eles se apegam no histórico do governador Wellington Dias, que na legislatura passada, após a engenharia política de montagem do secretariado, chegou a viabilizar a convocação de 14 suplentes para a Assembleia Legislativa.

Natanael Souza - Fotos: Arquivo/ODIA