Eleitorado de 16 e 17 anos cresce, mas representa apenas 2% do total no Piauí

O Piauí tem registrado o crescimento no número de eleitores com idades de 16 e 17 anos. O último dado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que entre janeiro e abril deste ano 10.471 jovens tiraram o título de eleitor e atualmente o Estado possui 46.918 eleitores nesta faixa etária, o que corresponde a pouco mais de 2% de todo o eleitorado piauiense, que, até o mês de abril, era de 2.327.725 eleitores aptos a votar nas eleições.

Os números disponibilizados pelo TSE informam também que, dentro dessa faixa etária, o eleitorado maior é de mulheres com 17 anos, com o registro de 15.847 eleitoras. Os dados podem ter sido alterados devido ao mutirão para regularização dos documentos, que foi finalizado no início de maio. A atualização dos números ainda não está disponível no sistema.

Os jovens com 16 e 17 anos não são obrigados a votarem e podem optar por não participarem da eleição, de acordo com a legislação brasileira. Alguns críticos defendem a anulação da obrigatoriedade do voto para todos com a justificativa de que só participariam do pleito as pessoas com consciência política.

Para o advogado eleitoral Carlos Yury, tornar obrigatória a participação dos eleitores jovens não traria alterações significativas no pleito. “Hoje, a justiça eleitoral obriga os eleitores a votarem, mas quem não quis participar ou por algum motivo faltar no dia da eleição paga uma multa irrisória e quita qualquer pendência com a justiça. Com os jovens não seria diferente”, declarou.

O especialista acredita também o voto destes eleitores não fazem a diferença no resultado de uma eleição. A maior parte quer fazer voto de protesto, votar branco ou votar nulo, que não somam no resultado final. Ou então eles votam em partidos de extrema direita ou extrema esquerda que não tem afinidade com o eleitorado em geral”, pontuou Carlos Yury.

Mesmo com as características deste grupo e as opiniões sobre a importância do eleitorado, o desafio dos candidatos este ano é conseguir o apoio dos jovens e incentivá-los a ir para as urnas nas eleições do dia 07 outubro.

Ithyara Borges - Jornal O Dia