Eleições custarão mais de R$ 20 milhões ao Tribunal Regional Eleitoral do PI

As eleições gerais deste ano vão custar R$ 20.334.865,00 mi­lhões ao Tribunal Regional Elei­toral do Piauí (TRE-PI), mais de 22% do valor gasto no plei­to de 2014. O valor disponível deve levar em consideração as votações do dia 07 de outubro e a possibilidade de um segundo turno, marcado para ocorrer no dia 28 do mesmo mês.

De acordo com o relatório divulgado pela Secretaria de Administração, Orçamento e Fi­nanças do TRE-PI, o valor total é composto por R$ 6.791.178,00 milhões para gastos com pessoal e R$ 13.543.687,00 milhões destinados aos custeios do plei­to no Estado, que conta atuamente com 2.355.180 eleitores.



Foto: Arquivo O Dia

Nas últimas eleições gerais, há quatro anos, foram gastos um to­tal de R$ 16.611.776,27 milhões. Deste valor, R$ 5.914.144,47 destinados aos gatos com pes­soal e R$ 10.697.631,80 mi­lhões para os custeios. Nas eleições municipais de 2016 o orçamento destinado foi de R$ 15.731.870,22 milhões.

Os recursos que compõem o orçamento aprovado serão des­tinados às despesas com con­tratação de pessoal e de técni­cos para manutenção das urnas eletrônicas durante o processo eleitoral, além do apoio logísti­co, combustível e transporte dos aparelhos para os municípios do interior do Estado, por exemplo.

Ithyara Borges - Jornal O Dia