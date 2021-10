Eleição para desembargador: Amparo Lima ressalta 43 anos na Advocacia militante

Colocar a experiência obtida nessas quatro décadas de exercício como advogada em prol do Poder Judiciário é o que pretende Maria do Amparo Rodrigues Lima, candidata ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Piauí pelo Quinto Constitucional da Advocacia. A advogada foi a entrevistada dessa quinta-feira (30) do programa O Dia News, da O DIA Tv, que realiza diariamente sabatina com profissionais que estão na disputa.



Maria do Amparo Rodrigues Lima é viúva há nove anos, mãe de família e com 43 anos de atuação como militante na advocacia no Piauí. Ela afirma que não é a primeira fez que entrou na disputa pelo cargo de desembargadora do Poder Judiciário.

Segundo a advogada, essa ideia em disputar o cargo de desembargadora não é de hoje. Cita, porém, que em 2007 esteve na disputa junto com o desembargador Paes Landim e o trabalho que realizou junto aos colegas advogados e advogadas resultou na conquista de quase 500 votos, ficando entre os doze concorrentes. "Isso sem gastar um centavo e nem utilizei o tráfico de influência para conquistar esse apoio. Nessa época, o Fórum funcionava na Rua Sete de Setembro, centro de Teresina", acrescenta.

Advogada já disputou o cargo em outra oportunidade e diz conhecer a realidade da justiça - Foto: Ascom

Sobre como contribuiria para uma Justiça mais célere no cargo de desembargadora, a advogada Maria do Amparo diz que irá contribuir com o seu trabalho e a experiência obtida nessas quatro décadas no exercício da advocacia. Para ela, o Judiciário é moroso, mas não é apenas no Piauí, e sim a nível de Brasil. "A introdução da tecnologia ajudou bastante na celeridade do Judiciário. Entretanto, a morosidade acontece muitas das vezes pelos entraves dessa tecnologia, que assim como acontece na rede bancária, pode atrasar o andamento dos processos, que têm prazo para o julgamento", destaca a candidata.

Maria do Amparo cita que situações causadas por entraves da tecnologia prejudica tanto a celeridade no Judiciário como os advogados no seu trabalho para dar entrada de seus recursos, porque para tudo. "Como desembargadora vou lutar, sim, para melhorar o funcionamento do Judiciário para atender o advogado e os judicionados. Mas não vou prometer obrar milagres, porque estaria colocando em risco toda minha experiência de décadas como advogada", conclui.

Luiz Carlos de Oliveira, do Jornal O Dia

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!