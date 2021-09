Eleição do TCE tem semana decisiva com bastidores agitados; Flora e Brandão são favoritos

A semana decisiva para a eleição de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado começa neste domingo. O pleito, marcado para a próxima quinta (16), é o mais concorrido dos últimos anos e tem quatro deputados estaduais na disputa, além de seis técnicos concorrendo a vaga. Flora Izabel (PT) e Wilson Brandão (Progressistas) são os dois principais postulantes a cadeira que ficou vaga após a aposentadoria de Luciano Nunes, em julho. Flávio Nogueira Jr (PDT) e Zé Santana (MDB) correm por fora na disputa.



Com estratégias distintas no início da corrida, Flora buscou o apoio do PT e Wilson optou por dialogar com parlamentares individualmente, nos bastidores. Quatro dias antes da eleição ambos buscam consolidar os apoios construídos, Flora tem como trunfo o apoio velado de Wellington Dias e Themístocles, que costuram adesões nos bastidores, já Brandão espera na oposição o seu principal alicerce para vencer a disputa.

Com a necessidade de maioria simples para a vitória, 16 votos, para vencer no primeiro turno, Flora partiu na última semana em busca de apoios dos aliados da base de Wellington Dias e obteve até algumas adesões. Firmino Paulo (Progressistas), do partido de Wilson Brandão, e Gessivaldo Isaías (Republicanos) declararam apoio a Flora. Somados aos deputados petistas que devem votar em bloco, mais Oliveira Neto (Cidadania) e Themístocles Filho (MDB) a parlamentar do PT já fica próxima a vitória. A deputada já “loteou” suas bases políticas e tem a oferecer um capital importante para os deputados já que não terá nenhum candidato sendo projetado caso vá para o TCE.

Já Wilson Brandão deve ter apoio de quase toda a bancada de cinco deputados do Progressistas, somados ao voto dos três oposicionistas, Marden Menezes (PSDB), Teresa Britto (PV) e Gustavo Neiva (PSB). Severo Eulálio (MDB) também deve apoiar a candidatura de Brandão extraoficialmente. O parlamentar tenta buscar nos insatisfeitos com as articulações de Themístocles o terreno fértil para angariar votos. Com a esposa, Elisabete Brandão, vice-prefeita em Pedro II, já sinalizando uma possível candidatura a deputada estadual, Wilson tem pouco capital político a oferecer aos deputados, porém tem experiência e habilidade de sobra para o credenciar na disputa.



Azarões

Já Zé Santana (MDB) e Flávio Nogueira Jr (PDT) com candidaturas enfraquecidas, relutam em renunciar à disputa. Santana tem apenas três votos do MDB sinalizados até o momento e muito pouco a oferecer politicamente em troca de apoio já que a mulher, a ex-deputada Ana Paula, e o filho, Daniel Carvalho, estão sedentos pelas bases do Medebista. Flávio Nogueira Jr da mesma forma. Já os candidatos técnicos buscam no clamor popular, nas críticas contra a presença de políticos na corte de contas, o principal argumento para angariar alguns votos, porém o plenário da Assembleia não é muito simpático a “forasteiros” em eleições para o TCE. Nunca um candidato não deputado venceu uma eleição para o Tribunal de Contas na casa.

De volta à disputa

Com a candidatura indeferida inicialmente, a advogada Nayara Negreiros conseguiu no final da última semana vencer a batalha jurídica e manter a candidatura ao TCE. Nas redes sociais ela comemorou a volta ao pleito. Nayara se reuniu com os também candidatos, Thiago Normando e Ricardo Teixeira Jr, porém nenhum anúncio de desistência para apoiar outro nome foi feito por nenhum deles. Além dos três também estão na disputa o contador Roosevelt Figueiredo, o auditor do TCE José Cardoso, e o Promotor de Justiça, Flávio Teixeira.

A eleição para o TCE ocorre na próxima quinta (16) por volta das 11h. Os candidatos serão sabatinados e após inquiridos a votação será aberta. Caso não haja um candidato com maioria simples dos 30 votos no primeiro turno, um segundo será realizado logo em seguida e o candidato mais votado é eleito.

