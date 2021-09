Eleição 2022: Wellington Dias começa a se reunir com aliados para definir estratégias

O governador Wellington Dias (PT) revelou em entrevista na manhã desta segunda-feira (27) que irá reunir os partidos da base aliada a partir do próximo dia 30 de setembro para decidir qual será a melhor estratégia para a eleição de 2022. Especula-se que a base irá reduzir a quantidade de partidos para conseguir eleger um número maior de candidatos, porém ainda não se definiu quais partidos deixarão de concorrer.



(Foto: Arquivo ODIA)

Segundo o governador, a quinta-feira(30) será um dia importante para a definição dos rumos políticos da base governista e não confirmou a filiação de Wilson Martins ao Partido dos Trabalhadores.



"A gente tem as regras das eleições agora no dia 30 de setembro, que será o limite para a definição agora em outubro. Definição de chapa em 2022 vamos tratar, quero me reunir com todos os partidos para decidir. O governador Wilson Martins tem feito um esforço muito grande para desenvolver o PSB. Estamos perto de uma decisão, tudo depende das regras que vão ficar. Quem vai decidir se deputados serão aceitos será o partido, existe uma conjuntura de mudança e vários partidos terão dificuldades para a formação das chapas para estadual e federal, a decisão será da direção do partido", afirmou Wellington.



