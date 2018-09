Eleição 2018: somente 1 em 3 eleitores definiu voto para deputado

As eleições mais em aberto até aqui são as para a escolha dos 30 deputados estaduais e os 10 representantes do Piauí na Câmara dos Deputados. Somente um em m cada três eleitores definiu em quem votar para deputado estadual e federal, conforme a apurou o Instituto Data AZ na segunda pesquisa eleitoral após homologados os candidatos.

Na disputa pela Câmara dos Deputados, os indecisos somam 67,92%, havendo ainda 8,24% de nulos e brancos, que é quase três vezes o percentual do nome mais lembrado para deputado federal na pesquisa, o ex-secretário estadual de Segurança, Fábio Abreu, que tem 3,84% das intenções de voto.

Depois de Abreu, os candidatos a deputado mais lembrados pelos eleitores são: Rejane Dias (2,72%), Silas Freire (2,16%), Júlio César (1,44%), Paes Landim (1,20%), Margarete Coelho (1,12%), Assis Carvalho (1,04%), Heráclito Fortes e Iracema Portella (0,88%), Átila Lira e Merlong (0,72%), Flávio Nogueira (0,64%), Joninha e Mainha (0,56%).

Com um nível de indecisão um pouco menor (61,52%), na disputa pelas 30 vagas na Assembleia Legislativa registram-se 6,88% de votos brancos e nulos, quatro vezes mais que o percentual de intenções de voto dos dois nomes mais lembrado para deputado estadual, Lucy Soares e Fábio Novo, ambos com 1,60%. Depois deles, os que aparecem melhor situados na pesquisa são os seguintes candidatos: Wilson Brandão (1,52%), Gustavo Neiva (1,36%), Dr. Francisco Costa e Georgeano Neto (1,28%), Luiz Neto (1,12%).

A seguir vêm Zé Filho (0,88%), Hélio Isaías e Themistocles Filho (0,80%), Oliveira Neto e Teresa Brito (0,72%), Assis Magalhães, João Madison, Flávio Nogueira Junior e Severo Eulálio (0,64%), Franzé, Jove Oliveira, Marden Meneses e Zé Santana (0,56%).

