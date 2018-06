"Ele sabe com quem está mexendo", diz PP em recado a Wellington Dias

A composição de chapa ma­joritária de Wellington Dias (PT) que vem sendo especu­lada, com Regina Sousa (PT) ocupando a segunda vaga de senador, não agrada o Pro­gressistas. Para o presiden­te do partido no Piauí, Júlio Arcoverde, o governador tem defendido nos últimos anos a proposta de um representante por partido e PP não vai acei­tar outro arranjo.

A definição do nome da petista para a vaga atende­ria uma reivindicação do PT, mas, também, abre espaço para o Progressistas defender o direito de manter Margarete Coelho na vaga de vice-gover­nadora. Porém, a indicação de Regina Sousa pode fazer ainda com que o PT mude de posicionamento quanto à proporcional e, ao invés de sair sozinho na disputa, aceite o “chapão”.



Progressistas não aceitam PT indicar dois nomes em chapa majoritária governista (Foto: Arquivo O Dia)



Júlio Arcoverde rebate a proposta. “Se a senadora Re­gina Sousa for para a chapa, nós vamos pleitear a perma­nência da vice-governadora Margarete Coelho. O gover­nador passou quatro anos di­zendo que se mudasse a chapa seria um de cada partido [...] Eu tenho certeza que ele não vai fazer uma proposta dessas. Ele sabe com quem está me­xendo”, disse o deputado.

O dirigente negou que a majoritária estivesse definida e lembrou que o acordo é de que primeiro seria discutido sobre a proporcional para, depois, definir os nomes da majoritária. “Ontem estive com o governador em uma solenidade. Não existe nada definido com relação à chapa majoritária”, pontuou.

Júlio Arcoverde falou ainda que não o partido não tem ne­nhum tipo de exigência quan­to à proporcional e revelou um pré-acordo com outras siglas para uma chapa alter­nativa. "O Progressistas não tem problema com o chapão. Quem tem é o MDB. Tenho acerto com o PDT, PTB e PR para sairmos sozinho. Não tem problema nenhum", de­clarou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia