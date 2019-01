Eduardo Paes apresenta melhora progressiva, diz boletim médico

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes apresentou hoje (28) melhora clínica e permanece estável, após passar por um cateterismo e uma angioplastia, ambos realizados neste domingo (27). Ele deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, na manhã de ontem com pequeno infarto do miocárdio.





Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro - Tânia Rego/Arquivo/Agência Brasil

Boletim médico divulgado hoje informa que Paes está "clinicamente estável e apresentando melhora progressiva" e que será transferido, ainda nesta segunda-feira, da Unidade Coronariana para apartamento na Unidade de Internação Cardiológica do hospital.

O ex-prefeito está sendo tratado pelos médicos Marcelo Franken, cardiologista clínico, e por Pedro Alves Lemos Neto, cardiologista intervencionista.

Eduardo Paes tem 49 anos e foi prefeito do Rio de Janeiro de 2009 a 2017. No ano passado, disputou o governo do estado, mas foi derrotado no segundo turno por Wilson Witzel.

Agência Brasil