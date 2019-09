Edson Melo diz que PSDB formalizou convite a João Vicente Claudino

O presidente do diretório municipal do PSDB, vereador Edson Melo, confirmou que a sigla formalizou o convite de filiação ao ex-senador João Vicente Claudino, que atualmente ocupa a presidência do PTB no Piauí. A intenção é que JVC se consolide como uma das opções do grupo do Palácio da Cidade para a sucessão municipal do próximo ano.



“O senador João Vicente já foi um destacado membro do PSDB na década de 90, deixou o partido sem problemas. Estamos colocando que o partido está sempre de portas abertas para o senador. A gente tem consciência que hoje ele preside o PTB a nível regional, mas o PSDB sempre está de portas abertas para o ex-senador, tendo em vista se tratar de um político decente, honrado e que muito pode ajudar o Piauí como homem público”, pontuou Edson Melo.





Vereador lembra que o empresário já pertenceu ao partido - Foto: O Dia



Apesar do convite formalizado, a tendência é que João Vicente Claudino permaneça nos quadros do PTB, e continue o trabalho de organização da sigla para as eleições municipais do próximo ano na capital.

O passe do ex-senador também é disputado pelo grupo do Palácio de Karnak, que trabalha para contar com o PTB em uma eventual aliança para a disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020.

Natanael Souza, do Jornal O Dia