Edson Melo diz que Firmino pode apoiar nome de fora do PSDB

O vereador Edson Melo, que assume o comando do diretório municipal do PSDB no próximo sábado (11), afirmou que a possibilidade de Firmino Filho lançar um nome de outra sigla para a disputa pela Prefeitura de Teresina não é descartada. Segundo o parlamentar, as definições devem acontecer de forma conjunta entre os partidos que vão estar coligados com o PSDB em 2020.

“Acredito que o prefeito não descarta a possibilidade de ter um candidato de outro partido. A gente vai tentar fazer uma aliança majoritária, e não podemos partir do princípio que o candidato seja do PSDB. É claro que vamos fazer o possível, mas não vai haver esse tipo de imposição”, afirmou.



O parlamentar afirma que o PSDB não pode impor nomes e que Firmino comandará o processo - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Ainda de acordo com Edson Melo, o critério para definir o nome do partido na disputa majoritária deve ser o bom desempenho em pesquisas qualitativas. “O prefeito vai fazer uma série de pesquisas, procurando o candidato que tenha o perfil que o eleitor deseja votar. É um tipo de pesquisa que o Firmino sempre fez. Quando ele lançou o ex-prefeito Silvio Mendes foi baseado nessas pesquisas qualitativas”, pontou.

Chapa proporcional

Para 2020, o PSDB da capital quer lançar uma chapa competitiva para disputar cadeiras na Câmara Municipal de Teresina. A ideia é superar o desempenho alcançado em 2016, quando o partido conseguiu eleger quatro vereadores.

“Vamos lançar o máximo possível de candidatos, até porque a legislação não permite coligações partidárias proporcionais, então cada partido tem que, obrigatoriamente, ter sua chapa. Esperamos ter uma chapa fortíssima, para fazer muitos vereadores. Vamos atrás de nomes, porque as filiações partidárias podem acontecer até março do próximo ano”, destacou Edson Melo.

Natanael Souza - Jornal O Dia