Edson Melo diz que candidato indicado por Firmino é o “favorito"

O vereador Edson Melo, presidente do diretório municipal do PSDB, avalia que o candidato indicado pelo grupo do prefeito Firmino Filho é o favorito para vencer a disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020.

Para o parlamentar, os bons resultados alcançados pela atual gestão do executivo municipal colocam o grupo em vantagem na futura disputa. Vereador Edson Melo, presidente do diretório municipal do PSDB. (Foto: Arquivo O Dia)

“O prefeito está fazendo avaliações, está ouvindo, vai verificar resultados de pesquisas de todos os tipos possíveis, para chegar a um nome que represente bem a sua administração, que é uma administração boa, bem julgada pela população, e com certeza esse nome vai ser forte e é o favorito para ganhar as eleições”, apontou. Apesar de demonstrar confiança, Edson Melo garante que ainda não há uma definição a respeito do nome que irá ser apresentado por Firmino para a sucessão municipal. “O prefeito não sabe qual será o candidato, está fazendo ainda avaliações”, destacou o presidente municipal do PSDB. Entre os possíveis candidatos, despontam alguns nomes da equipe administrativa de Firmino, como o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira, e os secretários municipais, Kleber Montezuma, de Educação; e Fernando Said; de Governo. O nome do ex-deputado Luciano Nunes também é lembrado por aliados da atual gestão do Palácio da Cidade.

Natanael Souza