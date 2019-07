Edson Melo confirma filiação de Venâncio Cardoso ao PSDB

O vereador licenciado Venâncio Cardoso, atual secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, vai se filiar ao PSDB. A informação foi confirmada pelo presidente municipal da sigla, vereador Edson Melo. Segundo ele, o ato formal de filiação deve ocorrer nos próximos meses, uma vez que Venâncio ainda negocia sua saída dos quadros do Progressistas.



“Já está confirmada a filiação ao PSDB do vereador Venâncio. Vamos tratar agora da data de filiação, que pode ser nos próximos dias”, garantiu Edson Melo, que também informou que o partido trabalha para consolidar nos próximos a filiação do também vereador Ítalo Barros, que está de saída do PTC. “O Ítalo Barros ainda não confirmou, estamos aguardando”, disse.



Vereador Edson Melo - Foto: O Dia

Ainda de acordo com o presidente do diretório municipal do PSDB, outros nomes que compõe a administração do Prefeito Firmino Filho (PSDB) também devem participar da chapa proporcional em 2020. O objetivo da sigla é eleger cinco vereadores nas próximas eleições.

“Queremos formar uma chapa com 43 candidatos, o que não é fácil. Todos os partidos têm dificuldades. Estamos convidando pessoas que já possuem uma militância política para se filiar ao PSDB, inclusive pessoas da equipe do prefeito, que já têm um trabalho muito interessante junto à população de Teresina.

Natanael Souza - Jornal O Dia