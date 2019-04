Edson Melo assume presidência do PSDB e fala em revitalizar o partido

O vereador Edson Melo assumiu na manhã deste sábado (13) a presidência do PSDB municipal em Teresina. O vereador substitui Luciana Sebim, que está à frente do partido desde outubro de 2017. Em entrevista, o parlamentar falou que uma de suas metas no comando do PSDB é revitalizar e fortalecer o partido, prezando pelo diálogo com as demais legendas.



“Tendo em vista que o PSDB tem nome em Teresina e há 27 anos administra a cidade com aprovação da população, o partido tem que ser fortalecido e nós queremos principalmente isso: revitalizar o PSDB, juntando forças políticas para trazer o maior número de pessoas para a nossa sigla e garantir que o partido saia forte nas eleições municipais de 2020”, declarou Edson Melo.



Foto: O Dia

O novo presidente do PSDB ressaltou ainda que não despreza as conversações em cima de coligações majoritárias para que o partido possa lançar um nome forte para candidato a prefeito de Teresina no pleito do próximo ano.

O discurso de articulação política e fortalecimento partidário de Edson Melo foi o mesmo adotado por Luciana Sebim, na saída da presidência do PSDB Municipal. Luciana destacou que, se o partido quiser realmente lançar um nome forte para a Prefeitura de Teresina nas próximas eleições, vai precisar de alguém com poder de articulação na liderança.



Foto: O Dia

“Minha fala é simplesmente de gratidão e boa sorte porque sei que o trabalho será continuado”, foi o que disse Luciana. Suplente de vereador, ela confirmou ainda que pretende disputar uma cadeira na Câmara Municipal em 2020 pelo PSDB.

Maria Clara Estrêla, com informações de Natanael Souza