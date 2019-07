Edson Melo aposta que se Silvio for candidato, será pelo PSDB

O vereador Edson Melo, presidente do PSDB em Teresina, afirmou não considerar a possibilidade do ex-prefeito Sílvio Mendes, assediado pelo MDB, tentar retornar a Prefeitura da capital nas eleições do próximo ano por uma sigla que não seja a tucana.



“Pelas conversas, digamos assim, mais amenas que tenho mantido com Sílvio Mendes, ele não fala em se candidatar. Eu sinto, e é um sentimento meu, se ele tiver de ser candidato vai ser pelo PSDB, com apoio do prefeito Firmino e de toda base”, declarou o parlamentar



Edson Melo aposta que se Silvio Mendes for candidato, será pelo PSDB - Foto: Arquivo O Dia



Apesar de ser um dos favoritos para a candidatura majoritária do grupo ligado à Firmino Filho (PSDB), que tenta emplacar seu sucessor, Silvio mantém aproximação à algumas lideranças do MDB, principalmente após um grupo de vereadores teresinense ter manifestado apoio a pré-candidatura ao nome do presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira.

O movimento foi considerado “precipitado” por Edson Melo, que apesar de reforçar a admiração e respeito por Charles e considerá-lo um bom nome para a disputa, ressaltou que a condução deste processo deve ser feita por Firmino, e não pelos parlamentares.

“Esse tipo de reunião não leva a nada [...] É inócua. Não compareci e nem comparecerei a esse tipo de reunião, para nenhum dos prováveis pretensos candidatos”, concluiu o vereador tucano.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia