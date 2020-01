É absurdo comparar gestão de município com a do Estado, diz Fábio Abreu

O pré-candidato a prefeito de Teresina pelo PL, deputado federal Fábio Abreu, avalia que é um absurdo querer comparar a gestão de qualquer município com a de um estado. Ele entende que por maior que seja uma cidade, não há parâmetros que possibilitem a comparação até porque são demandas diferentes. Para o atual secretário de Estado da Segurança Pública, é possível comparar Teresina com outras capitais e neste sentido, segundo ele, Teresina tem ficado atrás na geração de empregos, por exemplo.



“Se for para falar de segurança pública, qual a estrutura que Teresina dispõe na área e qual a do Estado? Mesmo que você resguarde a proporção é inviável a comparação até por efeito de responsabilidades. Podemos comparar a segurança do Piauí com a de outros estados e vemos que os nossos bons índices”, pontua o gestor.

Em entrevista ao Sistema O DIA, Fábio Abreu também alfinetou a gestão tucana, lembrando que o grupo político que comanda atualmente a Prefeitura está há 30 anos no poder e a cidade sofre dos mesmos problemas a cada ano. “Neste período temos famílias desabrigadas, crianças e idosos com casas para caírem em suas cabeças. Se a gente vai a zona rural vemos uma sociedade esquecida. É uma gestão que esqueceu das pessoas”, pontou o pré-candidato a prefeito.

O parlamentar ainda citou que a ligação histórica que tem com o município, ressaltando que desde quando era militar, conhecia bairro por bairro da Capital. O integrante do PL diz que está preparado para o debate em torno dos problemas da cidade.

João Magalhães