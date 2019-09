Duplicação da BR 316 deve ser concluídas em 18 meses, diz Wellington

Após visitar as obras de duplicação das BRs 316 e 343 nessa terça-feira (10), o governador Wellington Dias anunciou o novo prazo para a conclusão dos serviços, que foram retomados no final do último mês de agosto. Segundo ele, a previsão é que a BR 316 seja concluída em 18 meses e a 343 em 8 meses.

“Do ponto de vista urbano, estas são as mais importantes obras de Teresina. Elas se integram a um conjunto de investimentos que estamos fazendo, tais como o elevado da Miguel Rosa, rodoanel, pontes e obras da prefeitura, que trabalhou na melhoria do sistema de transportes. O objetivo é ofertar mais conforto tanto para quem mora na cidade quanto para quem é de outros estados e precisa ter uma relação com Teresina”, afirmou o governador





Obras de duplicação da BR-316 devem ser concluídas em 18 meses - Foto: O Dia

A BR 316, em direção à Demerval Lobão, será duplicada em 8,4 km de extensão, enquanto a BR 343, em direção a Altos, terá 9,6 km duplicados. Ao todo, serão investidos nas obras R$105 milhões, através de financiamento do BNDES, com contrapartida do Governo do Estado.

“São obras de mobilidade com um grande impacto, que desafogarão as saídas da nossa cidade, principalmente para a zona sul que é bastante populosa. Como toda obra, estas trazem alguns transtornos no trânsito, mas quando finalizadas trarão benefícios e acabarão com os engarrafamentos”, pontuou o diretor do DER, Castro Neto.

