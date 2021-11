Dupla suspeita de assalto é presa após troca de tiros com policiais no Torquato Neto

Dois homens foram presos no início da manhã desta segunda-feira (15) no bairro Torquato Neto, na Zona Sul de Teresina. Segundo a Polícia Militar, a dupla tinha realizado um assalto pouco antes de ser detida e chegou a trocar tiros com a polícia.



O comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, major Ademar Ferreira, informou que os suspeitos estavam em uma motocicleta e foram perseguidos após realizarem um assalto em uma lanchonete no bairro Saci, também na Zona Sul. Após ser alcançada, a dupla correu em direção às residências do Torquato Neto e efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

“Os dois elementos estavam em uma motocicleta de cor preta. Eles realizaram um assalto a uma lanchonete no Saci e lá subtraíram celulares e bolsas de clientes. Um trio de motoqueiros, do Comando de Policiamento Metropolitano II, que iniciava seu serviço, passou no local e iniciou a perseguição”, disse.

Os suspeitos chegaram a se separar, mas foram dominados pelos agentes. Com eles, a polícia recuperou os pertences das vítimas, que incluem mais de 10 celulares além bolsas com documentos.

Após a prisão, a dupla foi levada para a Central de Flagrantes em Teresina para os procedimentos cabíveis.

