Dudu vai procurar Lula para denunciar “golpe” no PT do Piauí

O vereador Dudu, candidato a presidência do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, vai procurar os dirigentes nacionais da sigla, como o ex-presidente Lula, para denunciar o que classifica como “golpe” na disputa pelo comado estadual. O parlamentar questiona o fato de que cerca de 2500 novos membros filiados pelo seu grupo político estarem sendo impedidos de participar do processo de escolha interno para o comando do partido.



“Vou lançar um manifesto aos petistas, onde vou dar minhas impressões sobre esse processo, e quero que esse manifesto chegue ao meu querido presidente Lula, que é um cidadão do mundo, maior referencia desse país, e cidadão teresinense. Vou comunicar a ele o que estão tentando fazer com alguns filiados do Partidos dos Trabalhadores em Teresina. Combatemos o golpe externo e o que fizeram com a presidente Dilma, não podemos deixar que isso aconteça dentro do partido” ,disse Dudu.

Um dos argumentos utilizados para tentar barrar a participação dos novos filiados no processo de escolha do diretório é o fato deles não terem participado do processo de formação política do partido. A tese é rebatida por Dudu, que afirma que essa questão já foi pacificada pela direção nacional da sigla.

“Isso é um tremendo engodo. A nível nacional, 95% de todos os filiados no Brasil não tiveram nenhuma plenária. Além disso, o próprio regulamento diz que se tivesse algum recurso ou plenária para ser apresentada , teria que ser realizada até o dia 28 de junho”, pontuou o vereador.

Apesar de Assis Carvalho contar com ampla maioria na disputa interna do comando do PT, o vereador Dudu ainda tenta alcançar a maior quantidade de votos possível. O motivo é que a distribuição de cadeiras no diretório e na executiva estadual do partido é proporcional a quantidade de votos que cada uma das chapas obteve.

