Dudu retira pré-candidatura a prefeitura e defende Daniel Oliveira

O vereador Edilberto Borges, o Dudu, retirou sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina para apoiar o advogado Daniel Oliveira, ex-secretário estadual de Justiça. Os dois estiveram reunidos e formalizaram uma aliança para as eleições de 2020. A ideia é que Daniel Oliveira seja o nome defendido pelo diretório municipal do PT para disputar a Prefeitura de Teresina.



“Eu coloquei meu nome à disposição quando ninguém queria ser candidato, mas agora outros nomes têm surgido e entendemos o nome de Daniel é o que melhor representa esse grupo. Vamos agora trabalhar para montar a chapa proporcional do partido e eleger o maior número de vereadores possível em 2020”, disse Dudu.





Dudu retira pré-candidatura a prefeito e passa a defender Daniel Oliveira

O nome de Daniel Oliveira também conta com o apoio do novo presidente do diretório municipal do PT, Cícero Magalhães, e do também vereador Deolindo Moura. O advogado acredita que o momento é de construir uma alternativa viável para a disputa majoritária do próximo ano. “Queremos elaborar um projeto para Teresina e discutir soluções para cidade”, disse.

Além de Daniel Oliveira, outros três nomes já se colocaram a disposição para representar o Partido dos Trabalhadores na disputa pela Prefeitura de Teresina: os deputados Fábio Novo e Franzé Silva, e o líder comunitário Júnior do MP3.

