Dudu quer apoio de Regina para disputar a presidência do PT no PI

Tentando viabilizar uma candidatura à presidência do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, o vereador Edilberto Borges, o Dudu, passou a buscar o apoio da vice-governadora, Regina Sousa. Os dois devem se reunir nos próximos dias para discutir estratégias de crescimento da sigla no interior do Estado e o processo de sucessão no comando do diretório estadual.



“O PT está vivenciando um momento de discussão interna, formação de chapa municipal, estadual e nacional. A ideia é que a gente possa chegar a 2020 podendo eleger 50 prefeitos, uma dezena de vice-prefeitos, e centenas de vereadores, e queremos que esse processo seja fortalecido pela nossa querida Regina Sousa”, declarou.



O vereador pretende enfrentar o deputado Assis Carvalho - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Na disputa pelo comando estadual do PT, Dudu, possivelmente, deve enfrentar o grupo liderado pelo atual presidente, deputado federal Assis Carvalho. Apesar da tendência de acirramento, o vereador descarta totalmente a possibilidade de abrir mão de sua candidatura.

“Não retiro a minha candidatura e vou conversar com todos os filiados do partido. Até estou emocionado, porque representantes de vários municípios já me ligaram para declarar apoio a nossa candidatura”, disse Dudu.

A eleição que vai definir o novo presidente do diretório estadual do PT está marcada para o próximo mês de setembro. O novo mandatário terá a missão de organizar as ações da sigla para as eleições de 2020 e 2022. a

João MagalhãesNatanael Souza - Jornal O Dia