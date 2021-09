Dudu (PT) diz que tem pena do PSDB e chama tucanos de “desesperados” pelo governo

O clima esquentou na Câmara Municipal de Teresina na manhã desta quinta (30). O vereador Dudu Borges (PT) fez duras críticas ao PSDB após o partido anunciar a criação de um plano de governo para a eleição de 2022. Silvio Mendes e Iracema Portella se reuniram nesta manhã com a cúpula dos técnicos da oposição e prometem apresentar um projeto de “mudança” para o estado. Para Dudu os opositores estariam “desesperados” diante do fortalecimento do provável candidato governista, Rafael Fonteles.



O vereador lembrou que o PSDB não tem nenhum prefeito eleito em todo o Piauí e afirmou que a oposição estaria sem rumo para a disputa do próximo ano.

“Todo mundo tem o desespero que pode nortear ele, todo mundo tem a sua forma de fazer política. Eu vejo o PSDB com muita pena, vejo com pena por que é um partido que elegeram um único prefeito o de passagem franca, esse tomou juízo e veio para o PT. Eles estão sem rumo, sem norte, sem o que apresentar para a sociedade e sem um nome que realmente faça uma frente. Nós do PT e do bloco que quer continuar avançando nas políticas públicas não estamos preocupados com quem está desesperado, formando um bloco dos desesperados a achincalhando a vida das pessoas, eles terão a resposta nas urnas”, criticou Dudu.





FOTO: Elias Fontenele/ODIA







Atacados por Dudu os tucanos se manifestaram. O deputado estadual Marden Menezes chamou de “brincadeira” as ofensas do petista e lembrou que os oposicionistas estão à frente nas pesquisas.

“Isso é brincadeira, todas as pesquisas de opinião pública apontam não só nomes do PSDB como do Progressistas com ampla vantagem na aceitação da opinião pública. Essa palavra do nosso colega Dudu não condiz com a realidade, o que a gente sente é uma vontade de mudança. Como estamos desesperados para encontrar nomes se há vários nomes ? Tanto do PSDB como do Progressistas que lideram todas as pesquisas com ampla maioria, então essa é que é a realidade”, contra-atacou o deputado.





